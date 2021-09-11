После взрыва газа в многоквартирном доме под Липецком возбудили уголовное дело

После взрыва газа возбудили уголовное дело Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

После взрыва газа в многоквартирном доме в Липецкой области возбудили уголовное дело. ЧП случилось ночью 11 сентября в поселке Солидарность Елецкого района, где рухнула стена двухэтажного многоквартирного дома.

На данным момент известно о двоих погибших – это 11-летняя девочка и 50-летняя женщина, чьи тела достали из-под завалов спасатели. Пострадали еще 6 человек, включая 9-летнюю девочку. Всего на момент взрыва в 16-квартирном доме находились 25 человек. На месте продолжают работать спасатели.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета, дело возбудили по статье 238 УК – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Тела погибших отправили на экспертизу, где установят точную причину смерти.