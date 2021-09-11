Пострадавшим при взрыве дома в Липецкой области помогут восстановить документы и собрать детей в школу

Последствия ЧП Фото: Администрация города Ельца

Ночью 11 сентября под Ельцом в Липецкой области взорвался газ в многоквартирном доме. В результате ЧП в поселке Солидарность погибли три человека: женщина 50 лет, пенсионер и 11-летняя девочка. Еще шесть жильцов пострадали.

Утром губернатор Игорь Артамонов приехал в больницу к получившим ранения. Заведующий травматологией рассказал главе региона, что с половины второго ночи в елецкой горбольнице имени Н. А. Семашко собрали специальную бригаду для оказания помощи пострадавшим при обрушении дома в поселке Солидарность.

Также в администрации области сообщили о том, что людям помогут восстановить документы и собрать детей в школу.

- Управление социальной политики Липецкой области окажет помощь в приобретении школьных принадлежностей и формы для детей. Специалисты управления уже начали вести приём граждан, в том числе и по вопросам получения денежной компенсации, - заявили в администрации.

Ранее сообщалось о том, что жильцы разрушенного дома получат квартиры, а само здание снесут.

Кроме того, семьям погибших и пострадавшим выплатят от 500 тысяч до полтора миллионов рублей.