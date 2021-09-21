За травлю и избиение студентки в Липецке наказали родителей однокурсников

В Липецке продолжается проверка избиения студентки кулинарного техникума. Кадры драки и издевательств появились в соцсетях утром 21 сентября, сам инцидент произошел 20 сентября.

После публикации в техникум выехали сотрудники полиции, управления образования и следственного комитета.

По результатам полицейской проверки уже есть административная статья – 5.35 КоАП. Протокола за неисполнение родительских обязанностей выписали законным представителям студенток, которые участвовали в конфликте.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, следственно-оперативная группа установила всех участников инцидента на видео, среди них две несовершеннолетние. Потерпевшую направили на судебно-медицинскую экспертизу.

В полиции также отметили, что никакие жалобы с этого техникума, от самой девушки или ее родителей ранее не поступали. Проверка продолжается.