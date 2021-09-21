Руководство техникума ответит за избиение и травлю студентки в Липецке

Педагогов ждут кадровые решения Фото: Пресс-служба Управления образования Липецкой области.

После видео с избиением студентки в Липецке, с директором и педагогами кулинарного техникума встретились вице-губернатор Анатолий Якутин и начальник управления образования Лилия Загеева.

– «Это вопиющий случай! И он не должен больше повториться ни в одном учебном заведении. Нужен комплексный подход при постоянном взаимодействии с родителями учащихся. Мы должны видеть реальные результаты воспитательной работы, а не просто отчеты», – сказал Анатолий Якутин.

Лилия Загеева сообщила, что в ближайшее время педсовет примет кадровое решение по педагогам и руководству техникума. Возможно кого-то уволят.

Вместе с тем на месте продолжает работать полиция и сотрудники следственного комитета. Родители несовершеннолетних участниц драки и травли уже получили протоколы за неисполнение обязанностей. Продолжается проверка.