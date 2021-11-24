Перетяжки смонтированы, фонтаны еще украшают: в Липецке готовятся к Новому году 2022

В Липецке готовятся к Новому году Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке завершают монтаж новогодней иллюминации. Так, на улице Ленина украсили фонтан, находящийся ближе к Соборной площади. Праздничные инсталляции появились у театра драмы - "Шар желаний", Комсомольского пруда - "Оркестр снеговиков", "Карета", "Уличные фонари", надпись "С Новым годом". В Ворошиловском сквере установили арки "Зимние узоры" и "Часы", у стадиона "Металлург" - необычную световую ель.

Перетяжки и консоли смонтировали на Петровском спуске, проспектах 60-летия СССР и МИРА, улицах Ушинского, Зегеля, Кривенкова, Катукова, Советская, Первомайская, Космонавтов, Белана, а также на Сокольском и Лебедянском мостах. В настоящее время специалисты устанавливают инсталляцию "Премиум" на фонтан на улице Ленина. Монтаж и пусконаладка займут около недели. Так как конструкция будет под напряжением, вокруг фонтана поставят ограждение.

Однако, не все объекты с прошлого года вернутся на улицы города. Как пояснили в пресс-службе мэрии, часть из них испортили вандалы. Так, не удалось восстановить композицию "Камин". "Зайцу" негодяи вырвали глаза и сломали уши. А "Медведь" сгорел.

Напомним, что к праздникам преобразятся площади Петра Великого и Константиновой. На площади Петра елку со световым шатром поставят на фонтан, организуют тематические фотозоны, "русскую горку". На площади Константиновой создадут дополненную реальность со сказочными персонажами.