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Происшествия24 ноября 2021 12:46

Пострадавшая при взрыве на НЛМК женщина умерла в больнице

Врачи боролись за жизнь машинистки больше недели
Лия МУРАДЬЯН
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке скончалась женщина, пострадавшая во время взрыва и пожара на Новолипецком металлургическом комбинате. ЧП случилось вечером 14 ноября на территории угольного склада коксохимического цеха НЛМК. В результате взрыва пострадала 55-летняя работница, машиниста питателя. Ее достали из-под завалов спасатели и с тяжелыми ожогами более 50% увезли в больницу.

Врачи боролись за жизнь пострадавшей больше недели. К несчастью, женщина не выжила.

В настоящее время СК продолжает расследование уголовного дела, которое возбудили после взрыва по части 217 статье УК – нарушение требований промышленной безопасности.