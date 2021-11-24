Пострадавшая при взрыве на НЛМК женщина умерла в больнице

В Липецке скончалась женщина, пострадавшая во время взрыва и пожара на Новолипецком металлургическом комбинате. ЧП случилось вечером 14 ноября на территории угольного склада коксохимического цеха НЛМК. В результате взрыва пострадала 55-летняя работница, машиниста питателя. Ее достали из-под завалов спасатели и с тяжелыми ожогами более 50% увезли в больницу.

Врачи боролись за жизнь пострадавшей больше недели. К несчастью, женщина не выжила.

В настоящее время СК продолжает расследование уголовного дела, которое возбудили после взрыва по части 217 статье УК – нарушение требований промышленной безопасности.