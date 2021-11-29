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Происшествия29 ноября 2021 14:14

Погибшая под колесами грузовика на перроне автовокзала Липецка - 62-летняя жительница Грязинского района

Женщина жила в селе Двуречки
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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Установлена личность женщины, которую насмерть сбил грузовик на перроне автовокзала в Липецке. Как уточнили в пресс-службе областной администрации, погибла жительница села Двуречки Грязинского района 1959 года рождения.

Напомним, по словам водителя грузовика, ему стало плохо за рулем. Мужчина потерял сознание. В этот момент машина въехала на перрон, где стояла женщина. Дальше произошло непоправимое.

В больницу доставили самого водителя - у него сотрясение мозга и перелом двух ребер. Также травмы получили двое пассажиров автомобиля. Мужчина 1957 года рождения с сотрясением мозга и ушибом голени отказался от госпитализации. Липчанин 1982 года с переломом левой кисти и травмой голени остается в стационаре.