Под Липецком после столкновения трактор завалился на бок, а грузовик снес ограждение

Под Липецком в ДТП попали трактор и грузовик Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В минувший понедельник, 29 ноября, в Липецке ан улице Стаханова столкнулись ВАЗ-2131 и автобус ПАЗ. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, в ДТП пострадал 36-летний водитель легковушки. Его госпитализировали. Предварительная причина случившегося - нарушение правил перестроения.

В тот же день на трассе Орел-Тамбов трактор столкнулся с КамАЗом. Удар был такой силы, что трактор завалился на бок. Грузовик вылетел на обочину и снес ограждение. Один из прицепов наклонился. 39-летнего водителя трактора доставили в больницу с различными травмами.

На той же трассе в Липецком районе "Хендай" наехал на 13-летнюю школьницу. За рулем иномарки находилась 43-летняя женщина. Девочку госпитализировали.

Напомним про жуткое ДТП, произошедшее накануне на автовокзале областного центра. Грузовик насмерть придавил к стене пенсионерку, сидевшую на перроне на лавочке. По словам 61-летнего водителя, ему стало плохо за рулем и он потерял сознание. Пострадали двое пассажиров ГАЗели.