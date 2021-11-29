Водитель грузовика сообщил врачам, что ему стало плохо за рулем Фото: принтскрин видео.

Появились подробности жуткого ДТП, произошедшего 29 ноября на автовокзале в Липецке. Напомним, на перрон въехал грузовик и насмерть сбил женщину. Троих, включая водителя, доставили в больницу.

Как стало известно "КП-Липецк", 62-летняя жительница села Двуречки Грязинского района сидела на скамейке на перроне. Около 14.00 ГАЗель придавила к стене женщину. Пенсионерка погибла на месте.

Удар был такой силы, что у автомобиля треснуло лобовое стекло, отвалился передний бампер, разбились фары. С травмами в больницу увезли двоих пассажиров грузовика. По данным пресс-службы областной администрации, у 64-летнего мужчины диагностировали сотрясение мозга и ушиб голени. От госпитализации он отказался. А 39-летний липчанин с переломом левой кисти и травмой голени остался в стационаре.

Пострадал и сам водитель машины. У 62-летнего мужчины выявили сотрясение мозга и перелом двух ребер. Он сообщил медикам, что ему стало плохо за рулем - сначала начался приступ кашля, а затем он потерял сознание.

- Информация о других пострадавших уточняется, - сообщила начальник Отдела информации и общественных связей регионального УМВД России, подполковник внутренней службы Ольга Снежкова. - Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия. Следствие рассматривает одну из версий причин ДТП - внезапное ухудшение самочувствие водителя.

В Липецке грузовик насмерть придавил к стене пенсионерку на автовокзале Фото: "КП" Архив

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Липецком лоб в лоб столкнулись "Ситроен" и грузовик: погибла 9-летняя девочка

В Становлянском районе столкнулись "Ситроен Берлинго" и грузовик "МАН". Иномарку на большой скорости вынесло на встречку, по которой ехал большегруз. Погибли женщина и ребенок (подробности).