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Происшествия17 февраля 2022 13:09

После нападения собаки на ребенка под Липецком возбудили уголовное дело

Сделать это поручил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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В дело о нападении собаки на 9-летнюю школьницу из Липецкой области вмешался Следственный комитет РФ. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СКР Евгению Шаповалову возбудить уголовное дело по факту травмирования ребенка.

16 февраля в поселке Солидарность Елецкого района на девочку накинулась бродячая собака. К счастью, к ребенку вовремя подоспели родители. Но пес успел прокусить девочке руку - осталась рваная рана левого предплечья. Медики оказали несчастной помощь, а взрослые написали заявление в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ "Халатность". Александр Бастрыкин также поручил дать правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц, ответственных за отлов безнадзорных животных. В центральном аппарате ведомства расследование поставили на контроль.

Напомним, что проверку по данному факту проводит прокуратура Елецкого района. Ситуацию прокомментировали в администрации района. Они сообщили, что службы отлова работали в поселке в январе. В ближайшее время туда вновь приедут специалисты.