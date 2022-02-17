После нападения собаки на ребенка под Липецком возбудили уголовное дело

В дело о нападении собаки на 9-летнюю школьницу из Липецкой области вмешался Следственный комитет РФ. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СКР Евгению Шаповалову возбудить уголовное дело по факту травмирования ребенка.

16 февраля в поселке Солидарность Елецкого района на девочку накинулась бродячая собака. К счастью, к ребенку вовремя подоспели родители. Но пес успел прокусить девочке руку - осталась рваная рана левого предплечья. Медики оказали несчастной помощь, а взрослые написали заявление в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ "Халатность". Александр Бастрыкин также поручил дать правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц, ответственных за отлов безнадзорных животных. В центральном аппарате ведомства расследование поставили на контроль.

Напомним, что проверку по данному факту проводит прокуратура Елецкого района. Ситуацию прокомментировали в администрации района. Они сообщили, что службы отлова работали в поселке в январе. В ближайшее время туда вновь приедут специалисты.