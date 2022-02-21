Танцующей после ДТП липчанке грозит до 7 лет тюрьмы

Танцующей даме на "БМВ" грозит до 7 лет лишения свободы за ДТП в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке предъявили обвинение женщине-водителю, которая устроила танцы после ДТП. Напомним, авария произошла 21 июля 2021 года на улице Краснозаводская. 31-летняя липчанка за рулем "БМВ" выехала на встречную полосу и врезалась в "Сузуки". Удар был такой силы, что японский автомобиль подбросило на несколько метров и он вылетел на трамвайные рельсы. Серьезно пострадал 12-летний мальчик из "Сузуки". Несмотря на на это, виновница ДТП, выйдя из машины, начала плясать. Также дама отказалась от медосвидетельствования.

Возбудили уголовное дело по п. "а" ч.2 ст.264 УК РФ. Согласно судебно-медицинской экспертизе, пострадавшему ребенку был причинен тяжкий вред здоровью. Во время следствия автоледи отказывалась от дачи показаний. Она утверждала, что в момент аварии за рулем находился другой человек. Однако, показания свидетелей, заключения судебных экспертиз и камеры видеонаблюдения опровергли ее слова. Только после этого она дала признательные показания.

Уголовное дело передали в суд. Обвиняемой грозит до 7 лет лишения свободы.