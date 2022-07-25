Прокуратура контролирует проверку по ДТП с двумя автобусами в Липецке

ДТП с двумя автобусами в Липецке на Катукова Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецке на место ДТП с автобусами выехал заместитель прокурора Октябрьского района. Напомним, в понедельник утром 25 июля на улице Катукова недалеко от ТРЦ "Ривьера" столкнулись два автобуса и "Форд". По предварительным данным, 51-летний водитель автобуса №379 врезался в автобус №346 и иномарку, которые остановились перед светофором.

В аварии пострадали 15 пассажиров ПАЗа №379. В больницу попали 8 человек. 53-летний мужчина в реанимации. 39-летняя женщина со сложным переломом в операционной. У остальных преимущественно ушибы, сотрясение мозга, переломы. Среди пострадавших - 14-летний школьник. В настоящее время он тоже находится в больнице. К счастью, его жизни ничего не угрожает. Если у него не найдут серьезных травм, то отпустят домой.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, ведомство проконтролирует ход проверки, которую начали полицейские по факту ДТП.