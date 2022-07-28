Рейсовый автобус с пассажирами врезался в иномарку под Липецком

ДТП с автобусом под Липецком Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В этот четверг, 28 июля, под Липецком в ДТП попал пассажирский автобус. Авария произошла в селе Подгорное на улице Центральная.

ДТП с автобусом под Липецком Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

По предварительным данным, водитель автобуса "Задонск - Липецк" врезался в "Киа". Иномарка остановилась перед "зеброй", чтобы пропустить пешехода. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, в автобусе находилось 6 пассажиров. К счастью, никто из них не пострадал.

А вот машины получили повреждения. У автобуса разбита права фара. У автомобиля треснуло заднее стекло.

ДТП с автобусом под Липецком Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Напомним, что 25 июля на улице Катукова в Липецке ПАЗ №379 врезался в МАЗ №346 и легковушку. Пострадали 14 пассажиров первого автобуса. В больницу доставили 10 человек. На 51-летнего водителя ПАЗа завели уголовное дело.