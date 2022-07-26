По ДТП с двумя автобусами в Липецке на водителя завели уголовное дело

В Липецке после ДТП с автобусами возбудили уголовное дело. Напомним, в понедельник 25 июля на улице Катукова недалеко от ТРЦ "Ривьера" столкнулись два автобуса и "Форд". Автобус ПАЗ №379 врезался в автобус МАЗ №346 и иномарку, которые остановились перед светофором.

В аварии пострадали 14 пассажиров ПАЗа. В больнице оказались 10 человек, в том числе 14-летний школьник. У большинства - сотрясение мозга, ушибы и переломы. Четверых после осмотра медики отпустили домой. В реанимации оказался 53-летний мужчина. Хирурги прооперировали 39-летнюю женщину со сложным переломом.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, на 51-летнего водителя автобуса №379 завели уголовное дело по ч.1 ст.264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".