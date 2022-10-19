Александр Завертяев уходит с поста руководителя управления ЖКХ Липецкой области

Александр Завертяев покидает должность руководителя управления ЖКХ Липецкой области Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

Руководитель управления ЖКХ Липецкой области покидает свой пост. По данным пресс-службы регионального правительства, Александр Завертяев переходит на работу в федеральную структуру.

Это уже второй выходец команды областной администрации, пошедший на повышение за последний месяц. Так, 5 октября регион покинул вице-губернатор Константин Востриков. Теперь он заместитель гендиректора Фонда развития территорий.

Напомним, что 17 октября новым вице-губернатором стал Роман Петрухин. Теперь он курирует сферу ЖКХ, строительства и архитектуры, дорог и транспорта. Сюда он пришел с должности гендиректора Особой экономической зоны "Липецк". Руководителем ОЭЗ назначили Александра Базаева. Подробности можно посмотреть здесь.