Сигнал "Внимание всем!" МЧС проверит в Липецкой области 9 ноября 2022 года Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду 9 ноября в Липецкой области проверят системы оповещения населения. В 10.43 включат электросирены, а из уличных громкоговорителей прозвучит тренировочный сигнал "Внимание всем!". Также перехватят эфирные каналы теле- и радиовещания.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, проверка пройдет в рамках Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне.

- Уважаемые граждане, просим сохранять спокойствие! - добавили в пресс-службе управления. - Подача звуковых сигналов и замещение телеэфира являются плановыми.

Напомним, что 60% подвалов жилых домов Липецка могут стать укрытиями. Адреса убежищ начали размещать на досках объявлений в подъездах. А в лифтах - памятки, как действовать в случае ЧС и воздушной тревоги.