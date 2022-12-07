Женщина погибла в пожаре в торговом центре Ельца

В пожаре в Доме торговли в Ельце Липецкой области погибла женщина. Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, тело обнаружили на втором этаже торгового центра. Ее личность устанавливается.

Напомним, торговый центр по улице Мира загорелся ококоло полудня. Сигнал о происшествии поступил диспетчеру в 12.10. На место выехали 8 пожарных расчетов и автолестница. Эвакуировали 50 человек. Позже пришло подкрепление - здание тушили 10 спасательных отделений и 2 автолестницы.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, пожар локализовали только к 14.31. Открытый огонь ликвидировали в 14.32. Рядом стоящим зданиям ничего не угрожает. По факту пожара прокуратура Ельца начала проверку.