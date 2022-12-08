Четыре человека погибли в пожарах в Липецкой области за сутки Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В среду 7 декабря в Данковском районе Липецкой области сгорел жилой дом. В поселке Заполянский с огнем боролись 2 спасательных расчета. По данным пресс-службы ГУ МЧС России, в пожаре погиб 69-летний мужчина.

Еще одна трагедия произошла в селе Дурово Добринского района. Там вспыхнул кирпичный дом. Пострадала лишь внутренняя отделка помещения на площади 5 кв.м. С пламенем жильцы справились сами, но спасти 60-летнего мужчину не удалось.

Пожар в доме по улице Бехтерева в Липецке тушили 7 отделений МЧС. Спасатели успели вынесли из дома 2 пропановых баллона. Сгорели крыша дома и гараж.

В Грязях по улице Мичурина горел дом на двух хозяев. Погибла 71-летняя женщина. Огонь повредил кровлю на площади 15 кв. м, внутреннюю отделку и вещи.

Напомним, что в пожаре в торговом центре в Ельце не удалось спасти женщину. Ее личность устанавливают. Прокуратура проводит проверку. Следственный комитет возбудил уголовное дело.