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НовостиПроисшествия7 декабря 2022 14:50

Следственный комитет завел уголовное дело из-за гибели женщины в пожаре в торговом центре в Ельце

Сотрудники СК опрашивают ответственных за соблюдение правил пожарной безопасности
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА

Следственный комитет возбудил уголовное дело после пожара в торговом центре в Ельце Липецкой области по п. "в" ч.2 ст.238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека". Напомним, там погибла неизвестная женщина. По данным следствия, причина смерти - отравление продуктами горения. Во время возгорания она находилась на втором этаже Торгового дома.

- . Следствие полагает, что произошедшее стало возможным вследствие оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей, - прокомментировали в пресс-службе регионального СКР.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Они опрашивают должностных лиц, ответственных за соблюдение правил пожарной безопасности. Специалисты устанавливают причину возгорания. Также проверку проводит прокуратура Ельца.