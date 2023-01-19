В Липецке жителям Сокола пообещали в феврале решить проблемы со светом, а весной отремонтировать дороги

Руководитель регионального СКР встретился с липчанами, которые жаловались на коммунальные проблемы Фото: СУ СК РФ по Липецкой области

В Липецке руководитель регионального СКР Евгений Шаповалов встретился с жителями, которые жаловались на коммунальные проблемы и задержки с переселением из аварийного жилья. На приеме также присутствовали представители управления ЖКХ, главы и заместители города и районов, сотрудники ресурсоснабжающих организаций.

Так, жители частных домов в районе Сокола возмущались из-за частых отключений света и разбитых дорог. По данному факту возбудили уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ "Халатность". В настоящее время энергетики начали реконструировать сеть. В феврале ситуация должна измениться к лучшему. Весной планируют отремонтировать дороги. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, липчане попросили установить в частном секторе ливневую канализацию. Евгений Шаповалов поручил подготовить и направить соответствующие письма в компетентные органы.

Жильцы аварийного дома №16 по улице 9 микрорайон не попали в очередную программу переселения. Напомним, здание признали таковым в марте 2022 года. В мэрии еще не решили судьбу пятиэтажки - в апреле эксперты сообщат, сносить дом или ремонтировать.

Еще два проблемных дома - в поселке Лукошкинский Задонского района. В зданиях разрушаются лестничные марши, протекает крыша, все стены в плесени. Здесь также возбудили уголовное дело о халатности. Генерал-майор юстиции Евгений Шаповалов поручил подчиненным помочь жителям собрать необходимые документы и докладывать ему о следственных действиях.