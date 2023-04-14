Из Липецка бойцам СВО доставят 1 149 куличей к Пасхе Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липецким бойцам СВО к Пасхе передадут 1 149 куличей. Машина с гуманитарным грузом и угощениями уже направилась к солдатам. Как сообщили в пресс-службе мэрии, пасхальный хлеб также получили семьи военнослужащих.

Напомним, что к светлому празднику липчане доставят Благодатный огонь в подшефный Володарский район ДНР. Сначала глава администрации Задонского района отправится во Внуково, куда прибудет специальный рейс из Иерусалима. В Задонске огонь будет утром 16 апреля. Потом его отвезут в Липецк и другие районы региона.

Кстати, 15 апреля с 9.00 до 19.00 в соборе Рождества Христова областного центра будут освящать куличи. Прихожан просят приносить продукты в корзинах.