Вечерний концерт отменили в Липецке на День Победы 2023

В Липецке решили не проводить концерт в День Победы Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Липецке отменили вечерний концерт на День Победы 2023. Об этом в телеграм-канале написала пресс-служба регионального правительства. Ранее сообщали, что 9 Мая в областном центре не будут запускать салют и фейерверки. Сэкономленные деньги предложили потратить на помощь участникам СВО.

В этом году формат праздника изменили. Парад пройдет на площади Героев. Выбрать другое место решили из-за отмены шествия Бессмертного полка. Во время него обычно перекрывали площадь Победы и ближайшие улицы.

Вместо традиционной колонны с портретами горожанам предложили разместить фотографии ветеранов Великой Отечественной войны на футболках, машинах, окнах и в социальных сетях.