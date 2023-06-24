Автобусные рейсы из Липецкой области в Москву и Тулу отменили Фото: Юлия КЛЮЕВА

Автобусное сообщение Липецкой области с Москвой и Тулой временно ограничили. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, об этом заявили компании-перевозчики.

Напомним, ранее стало известно об отмене всех автобусных рейсов из Липецка в Воронежскую область и проходящие через нее маршруты. Остаются закрыты все въезды на трассу М-4 «Дон».

Региональный оперштаб просит липчан без острой необходимости не выходить из дома, а также не планировать поездки. От личного и общественного транспорта пока лучше отказаться.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов призывает жителей сохранять спокойствие. Он также поддержал выступление президента РФ Владимира Путина, сказав, что «Предательство – это низко и подло».