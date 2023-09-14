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НовостиПроисшествия14 сентября 2023 11:56

В Липецке закрыли уголовное дело отца, который попал под поезд с маленьким сыном

Отца освободили от ответственности за травму ребенка после примирения сторон в Липецке
Алина ПАЛАГИНА
Фото пресс-службы Западного МСУ на транспорте СК России

Фото пресс-службы Западного МСУ на транспорте СК России

Фото: с сайта

В Грязинском районе Липецкой области рассмотрели уголовное дело 42-летнего жителя республики Коми, который попал под поезд с маленьким сыном. Отцу вменяли часть 1 статьи 118 УК «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Инцидент произошел 11 июля на станции «Грязи-Воронежские». Мужчина шел по перрону с полуторагодовалым ребенком на руках. Папа не заметил приближающегося состава и стал переходить железнодорожные пути. Локомотив их задел. Позже в сети появилась запись происшествия. На кадрах видно, как отец с малышом отлетают назад. Мальчик получил серьезные травмы.

Следственный комитет начал проверку, а затем возбудил уголовное дело. В зале суда мать ребенка ходатайствовала о его прекращении. Стороны примирились, сообщили в объединенной пресс-службе региональной судебной системы. Мужчину освободили от ответственности в соответствии со статьей 25 УПК РФ. Постановление пока не вступило в законную силу.