В Липецке закрыли уголовное дело отца, который попал под поезд с маленьким сыном

Фото пресс-службы Западного МСУ на транспорте СК России Фото: с сайта

В Грязинском районе Липецкой области рассмотрели уголовное дело 42-летнего жителя республики Коми, который попал под поезд с маленьким сыном. Отцу вменяли часть 1 статьи 118 УК «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Инцидент произошел 11 июля на станции «Грязи-Воронежские». Мужчина шел по перрону с полуторагодовалым ребенком на руках. Папа не заметил приближающегося состава и стал переходить железнодорожные пути. Локомотив их задел. Позже в сети появилась запись происшествия. На кадрах видно, как отец с малышом отлетают назад. Мальчик получил серьезные травмы.

Следственный комитет начал проверку, а затем возбудил уголовное дело. В зале суда мать ребенка ходатайствовала о его прекращении. Стороны примирились, сообщили в объединенной пресс-службе региональной судебной системы. Мужчину освободили от ответственности в соответствии со статьей 25 УПК РФ. Постановление пока не вступило в законную силу.