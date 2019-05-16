После забастовки водителей под Липецком хозяина автопарка наказали за убитые автобусы

Прокуратура Липецкой области завершила проверку по коллективному обращению водителей Задонска. Слова местных жителей об ужасном состоянии автобусов ООО «Агеевбус» подтвердились.

Напомним, все началось с того, что 11 апреля шоферы районных маршрутов в Задонске устроили забастовку. Водители рассказали, что ездить на автобусах опасно. К тому же, им за свой счет приходится покупать запчасти для транспорта, оплачивать бензин. Терпение работников, в прямом смысле, лопнуло. Директор организации объяснил причину бунта иначе. По его словам, один из водителей пришел пьяным на работу. Чтобы не писать объяснительную, он и подговорил остальных бросить «баранки».

Ни в первый день забастовки, ни во второй водители так и не сели за руль. Из Липецка и Ельца прислали автобусы, чтобы развозить людей. Через несколько дней водители пожаловались в прокуратуру на необеспечение работодателем надлежащих условий труда и неудовлетворительное состояние автобусного парка. В ходе проверки выяснилось, что из всех автобусов в исправном состоянии находился только один.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, у пассажирских автобусов, что выходили на линию, выявили неисправность тормозной системы, усилителя рулевого управления, системы выпуска отработавших газов, световых приборов, стеклоочистителей и стеклоомывателей. Оказались повреждены шины, резина оказалась «лысой», превышен суммарный показатель люфта в рулевом управлении. В салоне отсутствовали медицинские аптечки, огнетушители, знаки аварийной остановки, противооткатные упоры, ремни безопасности.

По этим нарушениям в отношении директора ООО «Агеевбус» возбудили дело об административном правонарушении по ч.2 ст.12.31 КоАП РФ «Выпуск на линию транспортного средства, имеющего неисправности, с которыми запрещена эксплуатация». Наказание – штраф от 5 до 8 тыс. рублей.

Также возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.12.31.1 КоАП РФ «Осуществление перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом с нарушением профессиональных и квалификационных требований, предъявляемых к работникам». За это положено 100 тыс. рублей штрафа.

В апреле перед выходом в рейс автобусы ПАЗ никто не проверял. За это возбуждено дело об административном нарушении по ч.3 ст.12.31.1 КоАП РФ «Осуществление перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом с нарушением требований о проведении предрейсового контроля технического состояния транспортных средств. Штраф – 30 тыс. рублей.

Также допускались нарушения при заполнении путевых листов. Нарушались требования по контролю выполнения рейсов. В отношении ООО «Агеевбус» возбудили дело об административном правонарушении по ч.6 ст.12.31.1 КоАП РФ «Осуществление перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом с нарушением Правил обеспечения безопасности перевозок». В наказание штраф – 25 тыс. рублей.

От директора организации потребовали устранить выявленные нарушения.