2019-05-16T17:28:28+03:00
Общество

После забастовки водителей под Липецком хозяина автопарка наказали за убитые автобусы

В отношении перевозчика возбудили нескослько административных дел
Юлия КЛЮЕВА
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Автопарк накажут за убитые автобусыАвтопарк накажут за убитые автобусыФото: Прокуратура Липецкой области
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Прокуратура Липецкой области завершила проверку по коллективному обращению водителей Задонска. Слова местных жителей об ужасном состоянии автобусов ООО «Агеевбус» подтвердились.

Напомним, все началось с того, что 11 апреля шоферы районных маршрутов в Задонске устроили забастовку. Водители рассказали, что ездить на автобусах опасно. К тому же, им за свой счет приходится покупать запчасти для транспорта, оплачивать бензин. Терпение работников, в прямом смысле, лопнуло. Директор организации объяснил причину бунта иначе. По его словам, один из водителей пришел пьяным на работу. Чтобы не писать объяснительную, он и подговорил остальных бросить «баранки».

Ни в первый день забастовки, ни во второй водители так и не сели за руль. Из Липецка и Ельца прислали автобусы, чтобы развозить людей. Через несколько дней водители пожаловались в прокуратуру на необеспечение работодателем надлежащих условий труда и неудовлетворительное состояние автобусного парка. В ходе проверки выяснилось, что из всех автобусов в исправном состоянии находился только один.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, у пассажирских автобусов, что выходили на линию, выявили неисправность тормозной системы, усилителя рулевого управления, системы выпуска отработавших газов, световых приборов, стеклоочистителей и стеклоомывателей. Оказались повреждены шины, резина оказалась «лысой», превышен суммарный показатель люфта в рулевом управлении. В салоне отсутствовали медицинские аптечки, огнетушители, знаки аварийной остановки, противооткатные упоры, ремни безопасности.

По этим нарушениям в отношении директора ООО «Агеевбус» возбудили дело об административном правонарушении по ч.2 ст.12.31 КоАП РФ «Выпуск на линию транспортного средства, имеющего неисправности, с которыми запрещена эксплуатация». Наказание – штраф от 5 до 8 тыс. рублей.

Также возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.12.31.1 КоАП РФ «Осуществление перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом с нарушением профессиональных и квалификационных требований, предъявляемых к работникам». За это положено 100 тыс. рублей штрафа.

В апреле перед выходом в рейс автобусы ПАЗ никто не проверял. За это возбуждено дело об административном нарушении по ч.3 ст.12.31.1 КоАП РФ «Осуществление перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом с нарушением требований о проведении предрейсового контроля технического состояния транспортных средств. Штраф – 30 тыс. рублей.

Также допускались нарушения при заполнении путевых листов. Нарушались требования по контролю выполнения рейсов. В отношении ООО «Агеевбус» возбудили дело об административном правонарушении по ч.6 ст.12.31.1 КоАП РФ «Осуществление перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом с нарушением Правил обеспечения безопасности перевозок». В наказание штраф – 25 тыс. рублей.

От директора организации потребовали устранить выявленные нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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