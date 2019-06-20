Перевозчика, чьи водители устроили в Задонске забастовку, оштрафовали на 160000 рублей

Задонского перевозчика, работники которого устроили забастовку, оштрафовали. Напомним, 11 апреля водители не вышли в рейс. Их терпение лопнуло. По словам людей, автобусы находились в ужасном состоянии. Расходы по ремонту транспорта, нередко, ложились на плечи шоферов. Жители Задонска пожаловались в прокуратуру на необеспечение работодателем надлежащих условий труда и неудовлетворительное состояние автобусного парка. Руководитель ООО «АГЕЕВБУС» высказал иную точку зрения. Мол, один из водителей пришел на работу пьяным. Он не захотел писать объяснительную, поэтому подговорил остальных работников устроить забастовку.

Прокуратура провела проверку. Выяснилось, что почти все автобусы перевозчика неисправны. Слова водителей подтвердились. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, у автобусов были неисправны тормоза, усилитель рулевого управления, система выпуска отработавших газов, световые приборы, стеклоочистители и стеклоомыватели. Повреждены ветровые стекла, шины. Выявлены нарушения герметичности уплотнителей и технических соединений. В салонах отсутствовали аптечки, огнетушители, знаки аварийной остановки, противооткатные упоры, ремни безопасности и т.д. Кроме того, в рейс выходили автобусы, не прошедшие контроль технического состояния, с многочисленными нарушениями при заполнении путевых листов.

В отношении директора ООО «АГЕЕВБУС» возбудили дело об административном правонарушении по ч.2 ст.12.31 КоАП РФ «Выпуск на линию транспортного средства, имеющего неисправности, с которыми запрещена эксплуатация».

В отношении организации – дела об административных нарушениях по ч.1 ст.12.31.1 КоАП РФ «Осуществление перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом с нарушением профессиональных и квалификационных требований, предъявляемых к работникам», ч.3 ст.12.31.1 КоАП РФ «Осуществление перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом с нарушением требований о проведении предрейсового контроля технического состояния транспортных средств», а также ч.6 ст.12.31.1 КоАП РФ «Осуществление перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом с нарушением Правил обеспечения безопасности перевозок».

Так, предприятию и ее директору назначили штраф. Перевозчику придется заплатить 160 тыс. рублей.