За ходом выборов в Липецкой области следили 4140 наблюдателей

В минувшее воскресенье, 8 сентября, регионе состоялись выборы главы администрации Липецкой области. По словам председателя областной избирательной комиссии Юрия Алтухова, избирательная кампания стала беспрецедентно открытой.

По данным пресс-службы избиркома, за ходом выборов следили 4 140 наблюдателей: представители общественной палаты региона, политических партий, некоммерческих организаций, журналисты и тд. Кроме того, выборы контролировал международный эксперт из Швейцарии, а также члены Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

Работали 893 избирательных участка. 879 из них - постоянные, а 14 - временные. На 55 самых крупных участках установили видеокамеры. Техника также появилась во всех 24 территориальных избирательных комиссиях. В этот раз на выборах использовали комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). При помощи них проголосовали 35% липчан. В списки избирателей включили более 929 тыс. человек. 256 624 из которых - жители региона в возрасте от 18 до 35 лет. Впервые голосующие - 9 304 липчанина.

По Липецкой области явка составила 47,1%. Самые активные избиратели оказались в Елецком районе. Там проголосовали 78,06% жителей. На 2 месте по явке Измалковский район - 75,67%. Далее идет Усманский район - 67,5%. Наименьшая явка в Липецком районе - 48,07%. В Липецке проголосовали лишь 37,63% избирателей. Однако, это больше, если сравнивать с выборами губернатора в 2014 году. Тогда явка составила только 23,7%.

Напомним, что 67,29% избирателей отдали свои голоса за Игоря Артамонова. Это 294 758 человек. Сергей Токарев получил 20,03% голосов. Ларису Ксенофонтову выбрали 4,6% избирателей. За Андрея Плотникова проголосовали 3,19% липчан. 2,87% голосов набрал Андрей Григорьев.