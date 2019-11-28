Горожане подписывают петицию против ликвидации трамваев в Липецке

Липчане создали петицию в поддержку трамваев "Очередное закрытие электротранспорта в Липецке! Скажет "Нет!" транспортному производу". Ее автор, Наталья Табышкина, адресовала обращение администрации города и главе Липецка Евгении Уваркиной.

- Этот вид транспорта ВАЖЕН для нашего города, - пишет Наталья. - Регулярные пробки не дают населению беспрепятственно передвигаться по городу. Только Трамвай, как самый безопасный, экологичный вид транспорта позволяет снизить загрузку дорожного полотна в городе и вовремя доставлять сотрудников предприятий на их рабочие места. Трамвай не загрязняет окружающую среду и не ухудшает здоровье своих пассажиров.

В петиции липчанка также напомнила, как в областном центре закрыли троллейбусный парк и что это не улучшило транспортную ситуацию. А также задалась вопросом, почему трамвайную сеть довели до такого состояния, что изношенность составляет 100%.

Петицию уже подписали более 200 человек. Напомним, об изношенности трамвайной сети власти города заговорили в августе этого года. Депутаты горсовета заявили, что не позволят, чтобы электротранспорт исчез из областного центра. Однако, шумиха вокруг "липецкого трамвая" не утихает. На прошлой неделе мэр города Евгения Уваркина признала, что ситуация с рельсовым транспортном очень непростая. Только на модернизацию путей необходимо более 1,3 млрд. рублей. В бюджете таких средств нет. Брать кредит невыгодно - придется выплачивать в 2 раза больше. То есть самый дешевый способ решить проблему - убрать трамваи.