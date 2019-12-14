2019-12-14T13:45:57+03:00
Происшествия

В Липецке задержали фаната, который обстрелял реперов «HammAli и Navai» ради селфи

В отношении 27-летнего парня возбудили уголовное дело за хулиганство [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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А все началось с сорванного концертаА все началось с сорванного концертаФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
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В Липецке вычислили и задержали человека, который накануне напал на реперов «HammAli & Navai». Напомним, что Александр Громов и Наваи Бакиров выступали в Липецке в воскресенье вечером, 8 декабря, и этот визит обернулся для артистов криминальными приключениями.

Сначала концертный зал, где выступали реперы ,«заминировали» анонимы. После анонимного сигнала об угрозе взрыва, к развлекательному центру стянулись все экстренные службы, выступление прервали, всех, кто был в здании, около 600 человек, вывели на улицу. При этом гардероб был закрыт и пока здание проверяли, люди без верхней одежды спасались от холода в машинах спасателей, патрульных авто и в автобусах. После проверки ничего взрывоопасного в здании не нашли и реперы уехали.

Но покинуть Липецкую область без приключений тоже не получилось. По пути за «Мерседесом» артистов увязалась «Лада Приора», водитель которой несколько раз подрезал и мешал ехать. В районе села Становое из «Приоры» раздались выстрелы. После чего реперы свернули с федеральной трассы и поехали к ближайшему отделению полиции, где написали заявление.

hammali_navai_musichammali_navai_music
HammAli и Navai обстреляли на трассе в Липецке
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Очевидно Липецк произвел на артистов настолько неизгладимое впечатление, что те решили написать об этом песню про уличные перестрелки.

– Следующая песня будет про улицы и перестрелки, – написал на своей странице в instagram Наваи Бакиров. – На самом деле все хорошо, Не переживайте.

Сорвавшего концерт «анонима» вычислили оперативно, им оказался 19-летний парень. В отношении телефонного террориста возбудили уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ – ложное сообщение об акте терроризма. Парню грозит минимум штраф в полмиллиона рублей, максимум – до 5 лет тюрьмы.

А накануне полиция нашла и того, кто открыл огонь на трассе. Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе УМВД по Липецкой области, по подозрению задержан 27-летний гражданин, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 213 УК – хулиганство.

Как позже выяснилось, парень был ярым фанатом реперов и очень хотел сделать с ними селфи, поэтому и преследовал, а огонь из травмата открыл, чтобы привлечь внимание кумиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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