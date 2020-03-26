Коронавирус в Липецке, последние новости на 26 марта 2020: под домашним наблюдением 617 человек

26 Март 2020 2020-03-26T11:05:25+03:00

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Ситуация по коронавиурсу в Липецкой области на утро 26 марта остается прежняя. В регионе два подтвержденных диагноза COVID-19 – в одном случае коронавирус завезли из Андорры и Доминиканской Республики. В среду в инфекционную больницу с подозрением на вирус потупили 3 новых пациента, как и предыдущие, они вернулись из-за границы. Первые пробы показали выделение вируса, но окончательно диагноз еще не подтвердили. У приехавшей девушки из Венгрии диагноз не подтвердился.

С учетом последних трех случаев, всего в областной инфекционной больнице находятся 12 человек, 7 из которых вернулись из-за рубежа с симптомами ОРВИ.

Сейчас в регионе на домашнем карантине 617 человек, которые вернулись из других стран или вошли во второй круг контактных лиц, но признаков коронавируса или ОРВИ у них нет. Людей осматривают на дому ежедневно.

Пожилым людям рекомендуют оставаться дома и не посещать места массового пребывания людей, при необходимости пенсионерам будут помогать волонтеры. Как отметил на брифинге губернатор области Игорь Артамонов, от граждан сейчас требует ответственное отношение к ситуации – не нарушать домашний карантин и сообщать о возвращении из любых других стран по номеру: 8-800-450-48-48.

За нарушение карантина уже штрафуют, также в Липецкой области на 15000 оштрафовали автора фейков про коронавирус. Также в регионе ожидаются дополнительные ограничения для заведений общепита и досуга.

Кроме в регионе должны определить финансовую поддержку для граждан в связи с коронавирусом и исполнить объявленные в обращении президента меры.

ИСТОЧНИК KP.RU