2020-03-27T17:50:32+03:00
Общество

Нерабочая неделя в Липецке: парки закрыты

Доступ на территорию ограничен до особого распоряжения из-за коронавируса
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке из-за коронавируса закрывают паркиВ Липецке из-за коронавируса закрывают паркиФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке закрывают парки из-за угрозы распространения коронавируса. На данные меры есть приказ №137. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента культуры и туризма в эту пятницу, 27 марта. Доступ на территории парков областного центра ограничат до особого распоряжения. Чиновники рекомендуют липчанам воздержаться от прогулок в парке Победы, Металлургов, Нижнем парке, Быхановом саду, парке "Сказка".

Напомним, что в регионе вводится нерабочая неделя - с 28 марта по 5 апреля. Закрывается множество объектов - рестораны, кафе, ТРЦ и детские сады. Но в некоторых дошкольных учреждениях создали дежурные группы - для малышей, чьи родители будут работать и не смогут оставить ребят дома. Кроме того, из-за эпимедиологической ситуации перенесли сроки сдачи ЕГЭ и ОГЭ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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