2020-03-29T12:10:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 29 марта 2020 года: подтвердился шестой случай

Ранее трех заболевших уже выписали из больницы
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Иван МАКЕЕВ
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Еще один случай COVID-19 зарегистрировали в Липецкой области за минувшие сутки. Об этом сообщил федеральный Роспотребнадзор. Как сообщили в оперштабе, диагноз подтвердился у пациента, ранее помещенного в Липецкую областную инфекционную больницу с подозрением на выделение вируса. Сейчас он проходит лечение, его состояние удовлетворительное.

Напомним, накануне коронавирус выявили еще у 3 человек. Как сообщили региональные власти, все заразились COVID-19 во время зарубежных поездок. Ранее диагноз подтвердили еще у двух липчан: 22-летней девушки и 27-летнего мужчины. Трех человек уже вылечили от коронавируса. Таким образом, за все время в Липецкой области новой инфекцией заразились девять человек.

Еще 12 пациентов находятся в обсерваторе в Данкове. 1 144 человека, прибывшие из-за рубежа на домашнем карантине. Отметим, в регионе действуют строгие ограничения по карантину - закрыты общественные места, пожилым людям предписано оставаться дома. За нарушение домашнего режима предусмотрены штрафы.

За последние сутки в России зарегистрировано 270 подтвержденных случаев COVID-19 в 26 регионах. Всего в стране зарегистрировано 1543 случая коронавирусной инфекции. За весь выздоровели 64 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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