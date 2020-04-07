Число заболевших коронавирусом в Липецке на 7 апреля 2020 года: COVID-19 болеет 21 человек

Число заболевших коронавирусом в Липецкой области на этот вторник, 7 апреля, составило 21 человек. Еще у 38 липчан подозревают инфекцию. Среди них - медик и 2 пациента больницы скорой медицинской помощи. Все они находятся в областной инфекционной больнице.

Напомним, что 8 новых случаев заражения подтвердились накануне, 6 апреля. Большинство из них - это завозные случаи. То есть люди недавно вернулись из-за рубежа. Но есть и те, кто заразился инфекцией от контакта с заболевшими. В Данкове в обсерваторе находятся 13 человек. Еще 1 053 липчанина - на строгом домашнем карантине. К ним ежедневно приходят медики. Признаков ОРВИ у липчан не обнаружили.

Кстати, в БСМП в Липецке развернут госпиталь на 280 коек. Эту информацию "КП-Липецк" подтвердили в пресс-службе областной администрации.