2020-04-10T21:05:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Липецке на 11 апреля 2020 года составило 45 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Липецке на 11 апреля 2020 года
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Липчане с подтвержденным диагнозом коронавирус находятся в инфекционной больницеЛипчане с подтвержденным диагнозом коронавирус находятся в инфекционной больницеФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

Число заболевших коронавирусом в Липецке на 11 апреля 2020 года составило 45 человек. За все время COVID-19 выявили у 55 жителей региона. То есть 10 человек выздоровели.

По данным пресс-службы областной администрации на 10 апреля, среди заразившихся 4 ребенка. Это дети от 11 до 15 лет. Также инфекция подтверждена у 4 пенсионеров от 81 до 85 лет. Подробнее о возрасте заболевших можно почитать здесь.

Кстати, больше всего заразившихся в Липецке - 23 человека. Далее идет Задонский район - оттуда в инфекционную больницу привезли 6 местных жителей. Следующий - Липецкий и Воловский район. Оттуда по 5 больных. В Ельце выявили 4 заболевших. Столько же в Добровском районе. В Грязинском и Лев-Толстовском районе по 2 человека. В Данковском, Измалковском, Становлянском и Хлевенском районах - по 1.

Напомним, что больнице с подозрением на выделение вируса находятся 62 липчанина. В обсерваторе в Данкове - 8 человек. Еще 476 липчан - на 14-дневном домашнем карантине.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В Москве от коронавируса умер пенсионер, который, не зная о диагнозе, пошел в аптеку и потерял сознание
Пожилого мужчину скорая доставила в больницу с серьезными травмами головы и с высокой температурой. Спустя пару дней пришли и результаты анализов: диагноз COVID-19 подтвердился
«Я и так вижу - у вас не корона!»: Некоторым заболевшим теста на СOVID-19 приходится добиваться угрозами
«Комсомолка» попыталась разобраться, почему в России нет поголовного тестирования на коронавирус? Не хватает тестов, лабораторий? Или пока всеобщее тестирование и не нужно
Новости 24
Коронавирус в Липецке, новости на 10 апреля 2020: 18-летнюю студентку оштрафовали за фейк о коронавирусе
Нарушение режима самоизоляции в Липецке: по вечерам на Набережной собирается молодежь
Коронавирус в Липецке, новости на 10 апреля 2020 года: среди зараженных 4 ребенка
Спасатели предупреждают: в Липецке возможны заморозки, снег и сильный ветер
Коронавирус в Липецке, новости на 10 апреля 2020 года: у 62 человек подозревают COVID-19
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 10 апреля 2020 года составило 10 человек
Медицинские маски в аптеках Липецка: где можно найти и что делать, если нет в продаже
Сбербанк отмечает резкий рост онлайн-заявок на ипотечные кредиты и электронные сервисы «ДомКлик» от Сбербанка
Борьба с коронавирусом в Липецке: в ближайшие дни выпишут еще нескольких выздоровевших
Режим всеобщей самоизоляции в Липецке 2020: люди больше не могут усидеть дома
Банк УРАЛСИБ запустил акцию для бизнеса с начислением на остаток на счете
Коронавирус в Липецке, новости на 10 апреля 2020 года: 7 новых случаев заражения
Двигатель с угнанной в Липецке машины случайно нашелся в Дагестане
После 20 апреля Липецк украсят 1.5 миллиона цветов
В Липецке подростки избили мужчину на детской площадке
Под Липецком душевнобольной внук пытался убить молотком пожилого деда
Борьба с коронавиурсом в Липецке: для сотрудников соцслужб закупили более полумиллиона масок и одноразовые костюмы
Фейки о коронавирусе в Липецке: женщину оштрафовали за дезинформацию про комендантский час
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 9 апреля 2020 года составило 9 человек