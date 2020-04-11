Число заболевших коронавирусом в Липецке на 11 апреля 2020 года составило 45 человек. За все время COVID-19 выявили у 55 жителей региона. То есть 10 человек выздоровели.

По данным пресс-службы областной администрации на 10 апреля, среди заразившихся 4 ребенка. Это дети от 11 до 15 лет. Также инфекция подтверждена у 4 пенсионеров от 81 до 85 лет. Подробнее о возрасте заболевших можно почитать здесь.

Кстати, больше всего заразившихся в Липецке - 23 человека. Далее идет Задонский район - оттуда в инфекционную больницу привезли 6 местных жителей. Следующий - Липецкий и Воловский район. Оттуда по 5 больных. В Ельце выявили 4 заболевших. Столько же в Добровском районе. В Грязинском и Лев-Толстовском районе по 2 человека. В Данковском, Измалковском, Становлянском и Хлевенском районах - по 1.

Напомним, что больнице с подозрением на выделение вируса находятся 62 липчанина. В обсерваторе в Данкове - 8 человек. Еще 476 липчан - на 14-дневном домашнем карантине.