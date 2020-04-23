Коронавирус в Липецке, новости на 16 апреля 2020 года: COVID-19 подозревают у 188 человек

23 Апр 2020 2020-04-23T15:50:09+03:00

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В Липецкой области у 188 человек подозревают коронавирус. Это данные регионального оперштаба по состоянию на 15.00 этого четверга, 23 апреля. За все время пандемии выявлено 238 случаев заражения COVID-19. На лечении находятся 174 липчанина. Из больницы выписали 62 жителей, переболевших инфекцией. Они здоровы. К сожалению, есть и смертельные случаи. Спасти не удалось 57-летнюю жительницу Чаплыгинского района и 61-летнюю женщину.

Кстати, этим утром стало известно о новых заболевших. Диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердился еще у 25 человек. По данным пресс-службы областной администрации, им оказывают необходимую медицинскую помощь. В обсерваторе Данкова находятся 8 жителей. На домашнем карантине еще 665 липчан. Симптомов ОРВИ у них не выявили.

ИСТОЧНИК KP.RU