2020-05-19T22:25:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Липецке, последние новости на 20 мая 2020 года: количество новых зараженных в день снова растет

Мы собрали последние новости по коронавирусу в Липецке на 20 мая 2020 года
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
В Липецке растет число новых зараженных в деньВ Липецке растет число новых зараженных в деньФото: Пресс-служба администрации Липецкой области.
Изменить размер текста:

По последним данным по коронавирусу в Липецке на 20 мая 2020 года в регионе снова начало расти количество новых зараженных в день. Ранее в течение нескольких дней количество новых случаев не достигало 50 человек в день, благодаря чему регион вышел на плато по COVID-19 и власти временно отменили всеобщий режим самоизоляции. Но с воскресенья новых зараженных стало больше и количество продолжает расти.

Накануне по Липецкой области зарегистрировали сразу 58 зараженных. Больше половины из них, 32 человека – в самом Липецке. Еще по 8 случаев в Лебедянском и Чаплыгинском районах, 5 – в Ельце и по одному в Добринском, Долгоруковском, Елецком, Задонском и Липецком районах.

Не столь стремительно, но все же растет, и число выздоровевших. С начала пандемии в Липецкой области от коронавируса вылечили 341 человека, 23 из них выписали накануне днем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Липецкой области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Липецке подростки стали чаще травмироваться на улице
Не смогли покататься и сожгли: студент и двое подростков под Липецком угнали машину
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 19 мая 2020 года: за день выписали 23 человека
В Липецке новый начальник управления главного смотрителя
Под Липецком в сливной яме утонул 4-летний ребенок
«Открытие» одобрил липчанам первые льготные кредиты
В Липецке снова ожидается сильный ветер
В понедельник в Липецке и области запретят продавать алкоголь
В магазине Липецка покупательница отказалась надевать маску: куда пожаловаться на нарушение?
В Липецке нашли интернет-мошенника, который оставил подростка без смартфона
Банк УРАЛСИБ улучшил условия и запустил доставку дебетовой карты «Прибыль»
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 19 мая 2020 года составило 1298 человек
Липецкий извращенец, совращавший 5-летнюю девочку, отправится в колонию на 14 лет
В центре Липецка из-за упавшего от ветра дерева образовалась пробка
В Липецке ищут 16-летнего подростка
Коронавирус в Липецке, новости на 19 мая 2020 года: ГИБДД работает в особом режиме
Коронавирус в Липецке, новости на 18 мая 2020 года: в Грязинском районе больше всего заболевших за сутки
Школу на Манеже в Липецке обещают сдать в июле