Коронавирус в Липецке, последние новости на 20 мая 2020 года: количество новых зараженных в день снова растет

По последним данным по коронавирусу в Липецке на 20 мая 2020 года в регионе снова начало расти количество новых зараженных в день. Ранее в течение нескольких дней количество новых случаев не достигало 50 человек в день, благодаря чему регион вышел на плато по COVID-19 и власти временно отменили всеобщий режим самоизоляции. Но с воскресенья новых зараженных стало больше и количество продолжает расти.

Накануне по Липецкой области зарегистрировали сразу 58 зараженных. Больше половины из них, 32 человека – в самом Липецке. Еще по 8 случаев в Лебедянском и Чаплыгинском районах, 5 – в Ельце и по одному в Добринском, Долгоруковском, Елецком, Задонском и Липецком районах.

Не столь стремительно, но все же растет, и число выздоровевших. С начала пандемии в Липецкой области от коронавируса вылечили 341 человека, 23 из них выписали накануне днем.