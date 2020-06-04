В Липецкой области очередная вспышка коронавируса среди медиков

В Липецкой области снова отметили вспышку коронавируса среди медицинских работников. Из-за чего на данный момент, 4 июня, закрыта участковая больница в районе. Напомним, ранее из-за халатности в работе с больными COVID-19 уволили работников Липецкой городской больницы №4 «Липецк-Мед».

Кроме этого регистрировали заражения медработников в Задонском районе, а также в Долгоруковском. После каждой вспышки коронавиурса медучреждения приходилось закрывать. Не обошлось и без трагических случаев – 22 мая в Гразтинском районе с диагнозом COVID-19 скончался участковый терапевт районной больницы.

На этот раз врачи заболели снова в Задонском районе. Как сообщил в своем профиле в Instagram глава района Алексей Щедров, за 2 и 3 июня там выявили 8 новых случаев COVID-19: 4 в селе Донское и по одному – в Задонске, Бутырках, Тюрино и Лукошкинском.

– Из-за случаев заболевания работников медицинского учреждения временно приостановлена работа Донской участковой больницы, – написал Алексей Щедров. – Служба скорой медицинской помощи работает. В населенных пунктах дезинфицировали общественные пространств. Противоэпидемиологические мероприятия продолжаются.

Липчанам в очередной раз напоминают о масочном режиме и соблюдении социальной дистанции. Напомним, что в больницах Липецкой области сейчас более 600 человек с подозрением на выделение вируса.