По ДТП с 6 погибшими под Липецком возбудили уголовное дело

В минувшее воскресенье, 21 июня, под Липецком произошла страшная авария, унесшая жизни 6 человек. В 11.30 в Елецком районе столкнулись "Киа" и "Хендай". ДТП случилось в Елецком районе на трассе Елец-Долгоруково-Тербуны, близ села Паниковец.

ДТП под Липецком: машины превратились в груду металлаФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

По предварительным данным, 29-летний водитель "Киа" выехал на встречку. Там он лоб в лоб столкнулся с иномаркой. Удар был такой силы, что машины моментально превратились в груду металла. Практически все, кто были в салонах, скончались. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД россии, в "Киа" погиб водитель, мужчина и женщина. Еще одну пассажирку с травмами госпитализировали.

В аварии под Липецком погибли 6 человек.

В "Хендай" погибли 33-летний водитель и две женщины. За рулем иномарки был священник из Ямало-Ненецкого автономного округа - иерей Евгений Косолапов. С ним в салоне - мама его жены и сестра. Об этом сообщили знакомые семьи в соцсетях. Без отца остались 5 детей.

- Иерей Евгений Косолапов родился 30 сентября 1986 года в Ташкенте Узбекской ССР, - сообщает Салехардская епархия РПЦ. - Отец Евгений регулярно проводил встречи-беседы с учащимися образовательных учреждений города, окормлял детские сады. Посещал женскую консультацию, беседовал с будущими мамами. Отец Евгений обладал способностью заинтересовать собеседника, беседы с ним всегда были увлекательными, и время пролетало незаметно. За время служения проявил себя как добросовестный, отзывчивый и чуткий в отношении прихожан священнослужитель. Вечная память, священнослужителю и собрату, иерею Евгению.

В аварии в Липецкой области погибли 6 человекФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

По ДТП возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть 2 или более лиц". А областная прокуратура проводит проверку. Специалисты установят, был ли безопасен участок, где случилась трагедия.

В ДТП под Липецком погибли 6 человек.Видео пресс-служба ГУ МЧС России по Липецком области

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Когда на место ДТП в Елецком районе прибыли спасатели, они увидели жуткую картину. Машины были похожи на смятые консервные банки. Сотрудникам МЧС пришлось вырезать из них людей (подробности)