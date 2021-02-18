В Липецке ждут, когда Германия выдаст фигуранта по делу об обманутых дольщиках на 330 млн рублей

Руководитель СКР региона рассказал об итогах расследования Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Липецке расследовали уголовное дело о тысячах обманутых дольщиках, которое тянулось с 2017 года. Итоги расследования рассказал на брифинге руководитель СУСК по Липецкой области, генерал-майор Евгений Шаповалов.

Как сообщил руководитель управления, сейчас оба бывших генеральных директора ОАО «Эксстроймаш», Тонких и Ельчанинов, знакомятся с обвинительным заключением. В уголовном деле по части 4 статьи 159 УК РФ около 100 томов. После ознакомления его направят в суд. Фигурантам грозит до 10 лет. Оба частично сотрудничали со следствием и дали показания по главному обвиняемому.

Обоим вменяют три эпизода особо крупного мошенничества на сотни миллионов рублей, большая часть из них – деньги дольщиков ЖК «Европейский». Это фиктивные договоры займа на 78 млн рублей, попытка вывести из фирмы перед банкротством 129 млн. рублей через рэелтора Захарову, она же экс супруга владельца «Эксстроймаш» Михаила Захарова. Третий эпизод – фиктивная сделка купли-продажи здания и участка в центре города ОАО «РБТ», ущерб от чего составил 143 млн. рублей.

Все махинации с деньгами дольщиков проходили под контролем главного фигуранта Михаила Захарова, который уже не первый год в бегах вместе с супругой – оба заочно арестованы. Интерпол нашел их в Германии еще в 2019 году, но об экстрадиции пока не договорились.

– По уголовному делу провели более 50 судебных экспертиз, включая 8 сложных строительно-технических, которые длились больше года, – рассказал Евгений Шаповалов. – Потерпевшими признали около 2000 человек. Свыше 1200 лиц допросили в качестве свидетелей.

Бывшая супруга главного фигуранта обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Процедура экстрадиции касается только Михаила Захарова, но чем она закончится и когда – неизвестно. Общий ущерб дольщикам по делу – 333 миллиона рублей. Имущество фирмы и самого директора арестовано.