Липецкий губернатор обратится в Совфед после странной езды сенатора Королева

В странном вождении экс-губернатора Липецкой области разбирается полиция Фото: Телеграм-канал Олега Хомутинникова

Губернатор Липецкой области отреагировал на инцидент, произошедший с сенатором от региона Олегом Королевым. Напомним, вечером 13 мая очевидцы сняли на дорогах Липецка виляющий черный "Лексус" с пробитыми колесами. Затем появилось фото - эта же машина в окружении сотрудников ДПС. За рулем иномарки находился Олег Королев. В соцсетях липчане писали, что водитель мог быть нетрезв. Это предположение опровергла пресс-секретарь сенатора. Она пояснила "КП-Липецк", что Королеву стало плохо за рулем - он остановился и попросил автоинспекторов отвезти его домой.

Этим утром, 15 мая, в своем Инстаграм губернатор региона Игорь Артамонов опубликовал пост "Закон для всех един". Он сообщил подписчикам, что не может не высказать своего отношения к случившемуся. Подчеркнул, что Правила дорожного движения, как и законы, едины для всех и их соблюдение - обязанность каждого, вне зависимости от занимаемой должности.

- На основании результатов проверок, согласно процедуре, Совет Федерации будет выносить решение о привлечении Олега Королёва к ответственности, - написал Артамонов. - В ближайшее время я направлю соответствующее обращение в Совет Федерации.

Правоохранители проводят проверку относительно инцидента. Они установят, в каком состоянии находился сенатор и что нарушил. Губернатор поделился, что материалы полиции направлены не только в прокуратуру области. В известность поставили Генпрокуратуру России.

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