Как липчане встретили Новый Год 2022

Как липчане провели новогоднюю ночь 2022 Фото: Юлия КЛЮЕВА

Как Новый год встретишь, так его и проведешь. Липчане, уставшие от бурного 2021-ого с его ограничениями, решили начать 2022-ой с новой страницы - ярко, весело, сплоченно. Атмосфера новогодней ночи была соответствующей. Да и сама погода благоволила горожанам - легкий морозец, искрящийся снег.

Новый год 2022 в Липецке: дискотеки на снегу Фото: Юлия КЛЮЕВА

Загадав желания под бой курантов и слегка опустошив праздничный стол, жители Липецка высыпали на улицу. Здесь все и началось. Фейерверки, петарды, звонкий смех, объятия, новые знакомства. В парках и у ДК для липчан устроили дискотеки на снегу. По сравнению с предыдущими годами, желающих потанцевать стало гораздо больше. Люди веселились под треки диджеев. С Новым годом горожан поздравляли Деды Морозы и Снегурочки.

Новый год 2022 в Липецке: дискотеки на снегу Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липчане гуляли по сказочным местам - площадь Петра Великого украсили в стиле сказки "Алиса в стране чудес", а у СК "Звездный" появился свой космос. Кстати, в новогоднюю ночь каток у "Звездного" работал абсолютно бесплатно.

Те, кто решили встретить праздник за городом, тоже не прогадали. Ведь 1 января погода подарила липчанам настоящую зимнюю сказку. Весь день с неба падали белые хлопья, сугробы поднимались все выше и выше. Красиво, конечно, но коммунальщикам пришлось изрядно потрудиться. На улицы города вышли 38 машин: КамАЗы, тракторы и другие. Они посыпали дороги, убирали и вывозили снег.

К сожалению, не обошлось без происшествий. В Новогоднюю ночь в Липецкой области горели дома, квартиры и машины - погиб человек. В большинстве случаев пожары возникали из-за неосторожного обращения с огнем.