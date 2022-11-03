В Липецке развесят исправленные объявления с адресами укрытий и откачают воду из подвалов Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В мэрии Липецка прошло совещание, где встретились представители МЧС, ГО ЧС и руководителей управляющих компаний. Они обсудили, какие проблемы могут возникать при подготовке подвальных помещений в многоквартирных домах. А также ошибки и сложности при информировании населения.

По словам заместителя начальника ГУ МЧС по гражданской обороне Романа Лемзикова, утром 9 ноября проверят исправность системы оповещения «Внимание всем» и отработают координацию оперативных служб. На совещании отметили, что горожанам не обязательно спускаться в укрытия. Но если кто-то пожелает, то ему должны предоставить возможность туда попасть. Тренировочную эвакуацию проведут в детских садах и школах, в учреждениях спорта, культуры и медицины.

По команде исполняющего обязанности главы Липецка Вадима Негробова, управляющие компании должны откачать воду из подвалов и провести освещение - на эти проблемы жаловались жители. Напомним, что недавно липчан возмутило укрытие в подвале аварийного дома. Подобные ошибки уже исключили из карт. И в ближайшее время должны развесить новые объявления с адресами укрытий и информацией о нахождении ключа.