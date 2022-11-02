Жители Липецка пожаловались на подтопленный и заваленный мусором подвал-убежище

Липчан возмутил подвал, в котором им предлагают прятаться с случае опасности Фото: Предоставлено "КП"

В редакцию "КП-Липецк" обратились жители дома №120 по проспекту Победы. Липчане возмущены состоянием подвала, который обозначили как убежище в случае опасности. Они предоставили фото из укрытия. С труб стекает вода. Полы влажные. Подвал завален различными предметами - кирпичами, мусором, контейнерами. По словам жителей, они обращались в управляющую компанию, но ничего не изменилось.

Жильцы требуют привести в порядок укрытие Фото: Предоставлено "КП"

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в конце прошлой недели УК поручили убрать в подвалах и сделать свет, проверить корректность данных с адресами укрытий, развесить на дверях подвалов объявления с номером телефона человека с ключами. На этой неделе специалисты выборочно проверят, что сделали управляющие компании.

Липчан возмутил подвал, в котором им предлагают прятаться с случае опасности

Кстати, в областном центре появились объявления без адресов убежищ. Губернатор региона Игорь Артамонов уже назвал это "головотяпством на местах". В своем телеграм-канале ситуацию прокомментировала и мэр Липецка Евгения Уваркина.

- Что касается УК, которые отвечают, что разместили то, что им дали, мы проведем строгую проверку, - написала глава города. - Так вести себя недопустимо. Понимаю, что не все адекватно оценивают ситуацию, значит, будем помогать им. Не получится — будем вместе с жителями рассматривать вопрос смены управляющих организаций.

Напомним, что в регионе ввели режим повышенной готовности. В области усилили охрану общественного порядка, в школах и детсадах проходят тренировочные эвакуации. А 9 ноября МЧС проверит системы оповещения.

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