Губернатор: по территории Липецкой области передвигается техника ЧВК «Вагнер»

Оперштаб Липецкой области работает с ночи Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

По территории Липецкой области передвигается техника ЧВК «Вагнер». Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

- Правоохранительные органы и власти, в том числе в муниципалитетах, принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности населения, - написал глава правительства области. - Ситуация находится под контролем. Каких-либо сбоев в работе критической инфраструктуры нет.

Губернатор добавил, что с ночи команда региона с представителями ведомств находится в оперштабе и держит связь со всеми главами районов и службами. Все работают четко и слаженно.

Липчан просят не выходить из дома без крайней необходимости, а также отложить поездки. Напомним, что из Липецкой области отменили автобусные рейсы в Москву, Тулу и Воронеж до особого распоряжения.

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