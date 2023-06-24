В Липецкой области экскаваторами перекопали трассы, чтобы остановить технику

В Липецке области пытаются остановить проезд техники по трассам Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области часть дорог перекопали экскаваторы. Это сделали намеренно, сообщил региональный оперштаб. Радикальные меры приняли, чтобы остановить технику ЧВК «Вагнер», движущуюся по трассам.

- Областным управлением дорог и транспорта разработан план восстановления дорожного полотна, - прокомментировали в оперативном штабе. - Как только позволит ситуация, рабочие выйдут на объекты.

Липчан просят с пониманием отнестись к ситуации, ведь «безопасность превыше всего». А также помочь тем, кто не сможет попасть домой.

Напомним, вечером 24 июня губернатор Игорь Артамонов сообщил, что по территории региона передвигается техника ЧВК «Вагнер». Из-за военных колонн в Краснинском районе отменили автобусы между селами. Перекрыли въезды в Липецк со стороны Лебедяни и Чаплыгина.

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