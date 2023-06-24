Въезды в Липецк перекрыли из Лебедяни и Чаплыгина

Въезды в Липецк перекрыли по Лебедянскому и Чаплыгинскому направлениям Фото: Юлия КЛЮЕВА

Въезды в Липецк перекрыли по Чаплыгинскому и Лебедянскому направлениям. Об этом 24 июня сообщили в пресс-службе мэрии. Водителей просят выбирать альтернативные пути объезда.

Напомним, что из Липецкой области отменили автобусные рейсы в Москву, Тулу, Воронежскую область и проходящие через нее маршруты. Перекрыты все въезды на трассу М-4 «Дон».

Также около часа назад губернатор Игорь Артамонов написал в своем телеграм-канале, что по территории региона движется техника ЧВК «Вагнер». Глава добавил, что ситуация под контролем. Во всех районах принимают меры для обеспечения безопасности населения. Сбоев в работе критической инфраструктуры нет.

Липчан просят воздержаться от поездок, побыть дома.