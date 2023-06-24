Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 июня 2023 15:48

В Липецкой области встали автобусы из-за военной техники в Краснинском районе

Рейсы между селами временно отменили
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецкой области встали автобусы из-за военной техники в Краснинском районе

В Липецкой области встали автобусы из-за военной техники в Краснинском районе

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу 24 июня в Краснинском районе Липецкой области встали автобусы. Рейсы между селами временно отменили из-за движения военной техники. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, что по территории области движется техника ЧВК «Вагнер». По словам губернатора Игоря Артамонова, ситуация находится под контролем. Власти и правоохранители делают все возможное для обеспечения безопасности населения.

Также в Липецк перекрыли въезды по двум направлениям: со стороны Чаплыгина и Лебедяни. Водителей просят выбирать альтернативные пути объезда. В области остаются закрытыми въезды на трассу М-4 «Дон». Кроме того, отменили автобусные рейсы из Липецка в Москву, Тулу и Воронежскую область.