В Липецкой области встали автобусы из-за военной техники в Краснинском районе Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу 24 июня в Краснинском районе Липецкой области встали автобусы. Рейсы между селами временно отменили из-за движения военной техники. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, что по территории области движется техника ЧВК «Вагнер». По словам губернатора Игоря Артамонова, ситуация находится под контролем. Власти и правоохранители делают все возможное для обеспечения безопасности населения.

Также в Липецк перекрыли въезды по двум направлениям: со стороны Чаплыгина и Лебедяни. Водителей просят выбирать альтернативные пути объезда. В области остаются закрытыми въезды на трассу М-4 «Дон». Кроме того, отменили автобусные рейсы из Липецка в Москву, Тулу и Воронежскую область.