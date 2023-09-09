23,74% избирателей Липецкой области проголосовали на довыборах депутата Госдумы

В Липецкой области избирательные участки посетили Фото: архив "КП"

В Липецкой области завершился второй день выборов. Как и ранее, избирательные участки работали с восьми утра до восьми вечера. Региональный избирком вновь опубликовал данные по явке. По информации на 20:00 этой субботы, 9 сентября, на довыборах депутата Государственной Думы по 114 одномандатному округу на участках проголосовали уже 100 753 жителя региона – 23,74% от общего числа избирателей.

Электронный бюллетень заполнили 81% от тех, кто подал заявление на участие в ДЭГ. Так, системой дистанционного голосования воспользовались 23 631 человек, сообщили в пресс-службе областной избирательной комиссии.

На выборах Советов депутатов Воловского, Добровского, Измалковского, Становлянского муниципальных округов явка составила 42,06% – 22 341 житель.

Напомним, по информации на три часа дня 9 сентября, заполнить бланки пришли 81 878 липчан. Тогда явка составляла 19,3%. За пять часов она выросла на 4,44%.

Кроме того, суббота не обошлась без происшествий. Липецкий избирком сообщил о двух попытках сфальсификацировать выборы на участке в селе Сенцово. Первая случилась в минувшую пятницу, 8 сентября. Однако известно об этом стало только на следующий день, когда наблюдатели просмотрели записи с камер. Сотрудники предполагают, что члены УИК вбросили пачку бюллетеней в ящик для голосования. Их отстранили от работы.

Уже 9 сентября о втором вбросе бланков заявил кандидат в Госдуму РФ Анатолий Емельянов, который находился на избирательном участке. По словам депутата, он увидел, как избирательница положила в ящик не один бюллетень, а стопку. Оба нарушения проверяют.

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