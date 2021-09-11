«Ребята молодцы, они стольких спасли»: появилось видео с первых минут после взрыва газа под Липецком 11 сентября 2021 года

Спасатели покинули место взрыва, людей под завалами больше нет Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Соседи поделились подробностями и видеозаписью с первых минут взрыва газа в доме под Липецком 11 сентября 2021 года. Двухэтажный дом разорвало пополам ночью в поселке Солидарность Елецкого района. Сейчас спасательная операция завершилась, под завалами больше никого нет – сотрудники МЧС покинули место происшествия. По итогу успели спасти 6 человек, трое – погибли.

Смотреть видеосюжет Первым минуты после взрыва газа в доме под Лиецком

Как развивались события сразу после взрыва, рассказала КП-Липецк жительница соседнего дома Мария. Люди собирались спасть, когда от взрыва задрожали окна и заложило уши, тут же пропало электричество.

– Сначала подумали, что какой-то теракт, выбежали на улицу и увидели, как люди с фонарями бегут в сторону того дома, – вспоминает Мария. – Кто-то нес прожекторы, кто-то – одежду, все пытались чем-то помочь, мы с мужем тоже рванули туда.

Первые прибывшие бригады спасателей работали в темноте и без техники, но трудились слаженно. Чтобы успеть спасти людей, завалы разбирали руками – знали, что там дети. В каких условиях работали спасатели, можно понять по видео, которое сняла на месте Мария: за исключением редких фонарей, полная темнота и никакой спецтехники. При этом уцелевшие стены могли рухнуть в любой момент.

– Скорая помощь настолько торопилась, что забыли фельдшера, он приехал со второй бригадой, – говорит соседка. – Потом началась очень слаженная коллективная работа. Пока одни подсвечивали, другие подгоняли машины и выламывали трубы с плитами. Они Четверых выживших нашли сразу, долго искали пятую женщину.

Смотреть видеосюжет Итоги спасательной операции на месте взрыва газа в доме под Липецком

К моменту, когда подъехала техника, стало известно, что под завалами тело ребенка. Мария не смогла смотреть, как достают погибшую девочку, ушла и больше не возвращалась.

– Ребята молодцы, они стольких смогли спасти, – отозвалась женщина о работа спасателей.

Также соседка посетовала, что заложенное от громкого взрыва ухо до сих пор не слышит.

Текст: Мария ТАРАСОВА

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