Дом разорвало на части, три человека погибли: что известно о взрыве газа в Липецкой области 11 сентября 2021

Последствия ЧП Фото: предоставлено местными жителями.

Ночью 11 сентября в Елецком районе Липецкой области прогремел взрыв в многоквартирном доме на улице Школьная в поселке Солидарность. Бытовой газ рванул так, что частично обрушилась стена и перекрытия двухэтажного здания. На часах было примерно 00:52... Практически все местные жители спали...

Как все произошло?

- Сосед видел, как дом разорвало на части, а у меня от взрыва заложило ухо. После хлопка несколько человек из нашего дома перепугались, сели в машины и поехали в сторону трассы, - вспоминает в интервью «КП-Липецк» Мария Тарасова, которая живет в соседнем доме. - Мужу сказали, мол, взорвался дом. Я взяла документы, животных своих: мало ли - и наш взлетит. После чего побежали на улицу. Там куча народа - раскапывали пострадавших. Кто-то фонари тащил мощные, через 10 минут уже приехали экстренные службы.

Позднее выяснится, что под завалами погибли три человека, включая 11-летнюю девочку. Жертв могло быть и больше, ведь в момент происшествия в 16 квартирах находились 25 человек. По версии следствия, произошла утечка бытового газа.

Последствия ЧП Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

256 сотрудников МЧС всю ночь разбирали покореженные фрагменты стен и детали бытовых предметов, чтобы как можно быстрее помочь выбраться людям. Спасатели работали в крайне опасных условиях. Уцелевшие конструкции могли обрушится в любой момент. Стены приходилось поддерживать с помощью строительной техники. Первый этаж дома и вовсе почти разобрали.

Травмы получили шесть человек, но один из них отказался от госпитализации. В больнице сейчас находятся пять жильцов, среди них 9-летняя девочка. Состояние людей медики оценивают, как средней тяжести.

- Четверых пострадавших нашли сразу, пятой была женщина. Как ее вытащили из-под обломков, я не видела - ушла домой: боялась увидеть маленькую мертвую девочку, - сообщила очевидец Мария.

В чем причина взрыва?

Прокурор Елецкого район Станислав Живалов сообщил, что предположительной причиной взрыва стала неисправность газового оборудования.

Хотя в пресс-службе «Газпром газораспределение Липецк» сообщали, что аварийных вызовов с того дома не было.

– «Договоры на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования заключены, техническое обслуживание проводилось, нарушений зафиксировано не было. Аварийных заявок из дома в службу 04 не поступало» – сообщили в компании.

Последствия ЧП Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Что будет с жильцами?

Жильцов искореженного дома увезли на автобусах в Центр туризма Елецкого района - там организовали пункт временного размещения. В полиции заверили, что помогут всем жильцам оперативно восстановить документы.

Хозяева квартир в разрушенном доме должны получить новую жилплощадь, а само здание снесут. Кроме того, семьям погибших и пострадавшим выплатят от 500 тысяч до 1,5 миллионов рублей.

Следователи возбудили уголовное дело за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Кто виноват и из-за чего произошла утечка, пока неизвестно. Дом 1970 года постройки среди аварийных не числился.

КСТАТИ

Днем в сети появилось трогательное видео, на котором сотрудник аварийно-спасательного отряда управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области Федоров передал спасенного кота его хозяину. Все время с момента трагедии мужчина был на месте ЧП. И вот ему сообщили радостную новость: его черного кота нашли живым и здоровым.